Toyota: in 2025 elektrische variant van elk model

Samenwerking met Panasonic voor batterijen

19 december 2017 Toyota wil in 2025 van elk model een elektrisch aangedreven variant hebben. Opmerkelijk, want op dit moment levert Toyota nog geen enkele elektrische auto. Wel is het concern wereldleider op het gebied van hybride auto’s.

Toyota is onlangs een samenwerking aangegaan met elektronica-gigant Panasonic. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van batterijen voor elektrisch aangedreven Toyota’s. Verder kijken de twee concerns naar de mogelijkheden tot hergebruik van zeldzame en dure grondstoffen die voor batterijen nodig zijn, zoals lithium.

In 2025 zou Toyota tien volledig elektrisch aangedreven auto’s in het modelaanbod willen hebben. Rond 2030 zou het Japanse merk dan jaarlijks 5,5 miljoen stekkerauto’s (dus ook hybrides) moeten verkopen. De plannen zouden een investering vergen van ruim 11 miljard euro. De helft daarvan zou nodig zijn voor de ontwikkeling en productie van batterijen. Op dit moment bouwt Toyota geen volledig elektrisch angedreven auto's. Wel is het marktleider als het om hybrides gaat zoals de Toyota Prius. Voorts bioedt het merk een waterstofauto aan, de Mirai.

Nederland: in 2030 alleen elektrische auto's in showroom

Steeds meer landen hebben plannen om rond 2030 de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor te verbieden. Zo staat ook officieel in het Nederlandse regeerakkoord dat er na 2030 alleen nog elektrische auto's worden verkocht. Maar op dit moment maken Nederlandse consumenten nog weinig gebruik van deze mobiliteitsvorm. De ANWB stimuleert de ontwikkeling om schoner te gaan rijden.

