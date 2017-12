Recordverkoop tweedehands auto’s

Jong gebruikte occasions van Duitse merken in 2017 favoriet

15 december 2017 Dit jaar worden er in ons land zeer waarschijnlijk 2 miljoen occasions verkocht, meldt de BOVAG.

De brancheorganisatie spreekt van een ‘topjaar’. De BOVAG werkte voor dit onderzoek samen met databureau RDC, dat boven tafel haalde dat er tot aan december al meer dan 1,8 miljoen tweedehands auto’s zijn verkocht. De verwachting is dat in de Kerstperiode het gat tot twee miljoen wordt gedicht; in ons land een absoluut verkooprecord.

De tweedehands verkooptoppers van het afgelopen jaar waren de Volkswagen Golf en Polo, Opel Corsa en Astra en de Peugeot 206. Uit de onderzoeksresultaten is verder op te maken dat ruim 20 procent van alle verhandelde occasions vier jaar of jonger is. Zes op de tien tweedehands auto’s worden door autobedrijven verkocht; de rest verhandelen consumenten onderling.

Hogere import en meer EV's

De import van gebruikte personenwagens zit bovendien in de lift: het afgelopen jaar werden er voor het eerst meer dan 200.000 occasions uit het buitenland gehaald. De verkoop van volledig elektrische tweedehands auto’s verdubbelde van 1.120- naar 2.205 exemplaren.

