Private lease ongekend populair

Occasionkopers en 50-plussers kiezen voor nieuwe auto

22 december 2017 De nieuwste vorm van autobezit, private lease, heeft dit jaar een enorme vlucht genomen. Vooral occasionkopers en 50-plussers kiezen nu voor een nieuwe auto die zij via private lease betalen. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Dat private lease behoorlijk in de lift zit is wel duidelijk. Het ene na het andere merk biedt financiële constructies aan waarbij je als particulier voor een vast bedrag per maand in een nieuwe auto kunt rijden. In twee jaar tijd zijn inmiddels 100.000 contracten afgesloten, meldt VNA.

Niet al je spaargeld weg

‘Voor zakelijke rijders is lease al tientallen jaren de standaard en nu breekt lease ook door voor particulieren’, aldus VNA. Volgens de vereniging komt dat vooral omdat je met private lease in een nieuwe en dus schone, veilige auto rijdt. Voor een vast bedrag per maand, waarbij alle diensten zoals onderhoud en verzekering zijn inbegrepen. Je hoeft dus niet al je spaargeld te investeren en kan toch in een nieuwe auto rijden. Private lease is vooral populair bij 50-plussers en bij mensen die voorheen een occasion kochten.

Verschuiving: private lease voor grotere auto's

Dat veel consumenten private lease zien zitten, blijkt wel uit de cijfers: sinds 2015 is het aantal afgesloten private lease-contracten gestegen van 36.000 naar 100.000. De verwachting van VNA is dat de groei zal doorgaan en dat er een verschuiving zal plaatshebben van compacte A- en B-segmentauto’s (denk aan bijvoorbeeld de Toyota Aygo, Kia Picanto en Nissan Micra) naar grotere modellen.

Meer informatie

Wat is private lease?

Kopen of leasen?