Hybride of toch benzine leasen?

Niet alleen verbruik telt mee

15 december 2017 Hybride auto’s zijn goedkoper in verbruik, maar duurder in aanschaf. Daardoor zal ook bij private lease het maandelijkse hoger liggen. Twijfel je of je er niet verstandiger aan doet om een hybride privé te leasen? Neem dan de volgende zaken mee in je afwegingen tussen hybride of benzine.

Als voorbeeld hebben wij die afweging gemaakt voor de Toyota Yaris, een auto die zowel als benzine-uitvoering als hybride verkrijgbaar is.

Verbruik

We vergelijken de standaardmotoren van de twee uitvoeringen met elkaar. Als je puur het verbruik tegen elkaar afzet heeft de 1.0-benzinemotor van de Toyota Yaris heeft een praktijkverbruik van 9,6 cent per kilometer. Voor de 1.5-motor van de Yaris Hybrid is dat 7,8 cent. Met een hybride kun je dus 1,8 cent per kilometer besparen op brandstof.

Reken je dat helemaal door betaalt de hybride zich terug vanaf 26.700 kilometer per jaar. Je spaart dan 40 euro per maand aan brandstof uit. Dat bedrag is gelijk de meerprijs per maand die je zou betalen voor de hybride in private lease. Echter zul je als particulier niet zo heel snel aan dat aantal kilometers komen.

Comfort

Daarom moet je de meerprijs van 40 euro niet in zijn geheel toeschrijven aan zuiniger rijden. Verbruik is namelijk niet het enige dat telt. Je krijgt voor dat bedrag meer dan alleen een zuinigere motor: hybrides zijn standaard voorzien van een automaat. En ook de extra pk’s kunnen prettig zijn. De hybride biedt dus extra comfort en prestatie. En dat is ook echt wel wat waard! Bij veelmodellen ben je al snel zo'n € 10 - 15 per maand meer kwijt als je kiest voor een automaat. Het verschil in maandbedrag is dan opeens aanmerkelijk minder. En dus ook het te rijden jaarkilometrage is eigenlijk een stuk lager.

Kopen of private leasen?

Naast de afweging op verbruik en comfort, moet je ook voor jezelf bepalen of private lease wel de beste oplossing is. Een auto kopen (nieuw of gebruikt) is natuurlijk ook nog steeds een optie. We hebben deze twee mogelijkheden naast het privé leasen van een hybride gezet.

Zelf berekenen

Wil je zelf berekenen wat voor jouw situatie interessant is? Met de kopen of private leasen check reken je makkelijk uit waarmee je het voordeligst uit bent.