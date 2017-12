Europese afspraken elektrisch over de grens

Nederland, België en Luxemburg willen internationaal opladen vergemakkelijken

11 december 2017 Nederland, België en Luxemburg worden de eerste aaneengesloten landen waar elektrisch kan worden doorgereden met de eigen laadpas. Die intentie heeft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) uitgesproken.

De staatssecretaris heeft met haar Belgische en Luxemburgse collega’s gesproken over het simpel vinden van - en gemakkelijk en eenvoudig betalen bij - laadpunten voor elektrische auto’s.

Onlangs startte de ANWB de Elektrisch Rijden Monitor: een jaarlijks onderzoek naar de actuele stand van zaken rond elektrisch rijden. Uit de eerste editie komt naar voren dat voor Nederlanders naast een betaalbare aanschafprijs ook een goed functionerend laadnetwerk een voorwaarde is om elektrisch te gaan rijden. En dat houdt niet op bij de grens.

Rondje Benelux

Momenteel is daarvoor niet veel geregeld. Een simpel weekendtripje door de Benelux wordt met een elektrische auto dan al gauw een hele onderneming, zo ontdekte de ANWB. Laadplaatsen die worden bezet door brandstofauto’s bleken nog het minste probleem. We kwamen onderweg ook laadpalen tegen die ontoegankelijk bleken voor buitenlanders, of restauranthouders die in ruil voor wat broodnodige kilometers stroom een onredelijke tegenprestatie verlangden.

De Benelux-landen lopen voorop voor wat het elektrisch rijden aangaat. Eenendertig procent van alle Europese laadpunten staat in Nederland, België of Luxemburg. Van alle plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen rijdt 25 procent hier rond.

Reden voor staatssecretaris Van Veldhoven om afspraken te maken met haar ambtsgenoten. “Je elektrische auto van energie voorzien, zou net zo simpel moeten zijn als het opladen van je mobiele telefoon. Samen met België en Luxemburg zorgen wij er voor dat dit in onze landen alvast helder is.”

Lees meer over elektrisch rijden