Strengere veiligheidseisen bij crashtests Euro NCAP

Botsproefinstantie hertest bestaande modellen

13 december 2017 Euro NCAP hanteert strengere eisen bij de crashtests. Bij de nieuwste botsproeven werden daarom niet alleen recente auto’s getest, maar ook modellen die al langer op de markt zijn.

De Alfa Romeo Giulietta, DS3, Fiat Punto, Ford C-Max en Grand C-Max, Opel Karl, Toyota Aygo en Yaris zijn al jaren verkrijgbaar. Bij hun marktintroductie behaalden de personenwagens een nette veiligheidsscore, maar in de tussentijd zijn de eisen die Euro NCAP aan moderne auto’s stelt, aangescherpt. Reden voor de botsproefinstantie om de acht modellen nogmaals te testen.

Auto’s moeten tegenwoordig namelijk beter presteren op de onderdelen ‘veiligheid voor inzittenden’, ‘voetgangersveiligheid’ en ‘veiligheidssystemen’. Alleen de Toyota Yaris wist nog vijf sterren te halen; de overige modellen kregen minder sterren dan in de eerste crashtest. De Fiat Punto kreeg zelfs geen enkele ster terwijl deze in 2005 nog goed was voor 5 sterren. Ze zijn daarmee niet per definitie onveilig voor de inzittenden, maar de kans op eventueel letsel is bij een ongeval groter dan in een hagelnieuwe personenauto.

Euro NCAP beproefde recent ook 14 splinternieuwe auto’s. De BMW X3 en 6 Serie, DS7 Crossback, Hyundai Kona, Jaguar E-Pace en F-Pace, Kia Stinger, Mercedes X-Klasse, Porsche Cayenne en Subaru’s Impreza en XV behaalden allemaal de maximale veiligheidsscore. De Honda Civic kreeg na een hertest alsnog 5 sterren toebedeeld. De compacte gezinsauto moest afgelopen zomer nog genoegen nemen met vier stuks, omdat de veiligheid van kinderen beter kon.

Veiligheid op de optielijst

De Kia Stonic heeft een optioneel veiligheidspakket nodig om tot de maximale veiligheidsscore te komen; de standaard uitvoering van de kleine crossover blijft steken op drie stuks. Dat is in elk geval het aantal waarmee de nieuwe Dacia Duster genoegen zal moeten nemen; de Roemeense semi-terreinwagen is slechts leverbaar met één aanvullend rijhulpsysteem.

Alle resultaten

Bekijk de botsproefresultaten van elk van de hiervoor genoemde auto's (pdf):