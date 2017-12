Eerste rijtest Ford EcoSport

Kleine crossover is bijgepunt, maar nog altijd kwetsbaar voor kritiek

15 december 2017 De Ford EcoSport kan pas na twee facelifts als een volwaardig alternatief worden gezien voor de vele semi-terreinwagens die inmiddels van dit formaat worden verkocht, ontdekte ANWB Auto tijdens de persintroductie van het nieuwste model in de omgeving van Lissabon.

Haastige spoed is zelden goed; Ford ondervond dat aan den lijve, toen de fabrikant in 2014 de EcoSport introduceerde. Het segment kleine crossovers was toentertijd nog klein, maar veelbelovend. Reden voor de Amerikanen om een model dat oorspronkelijk voor de Aziatische markt was bedoeld, ook in Europa te gaan voeren. Onder de kap monteerden de ingenieurs hun prijswinnende 1.0-liter benzinemotor; verder lieten ze de semi-terreinwagen ongemoeid.

Een misvatting, want hier stellen we hele andere eisen aan een auto dan in Azië. De EcoSport reed matig, stak slecht in elkaar en werd alleen geleverd in het hoogste uitrustingsniveau, waardoor de auto (veel) duurder was dan alternatieven als de Renault Captur en Opel Mokka X. Inmiddels zijn we twee facelifts verder en staat er begin februari een model in de showroom dat beter beslagen ten ijs komt. Bovendien is de Ford met een vanafprijs van € 21.855 een stuk scherper geprijsd; alleen de Suzuki Vitara is voordeliger.

Achter het stuur blijkt er weliswaar het nodige veranderd, maar er zijn ook een paar zaken bij het oude gebleven. De driepitter onder de motorkap bijvoorbeeld, die goed is voor 125 pk. Het trekgewicht bedraagt een schamele 900 kilogram. Voor het eerst is de EcoSport echter ook verkrijgbaar met een automaat, waardoor er een aanhanger tot 1.100 kilo aan de trekhaak mag. Wij gingen op pad met een dergelijke transmissie, die standaard spaarzaam staat afgesteld. Dat is overkomelijk zolang je geen haast hebt. Is dat wel het geval, dan kun je terugvallen op de sportstand. Dat maakt van de Ford nog altijd geen strepentrekker, maar hij reageert in elk geval gretiger op het gas.

Beperkte veiligheidsuitrusting

In vergelijking met zijn voorganger zit er meer gevoel in de besturing. De voorstoelen zitten beter en ondersteunen nu ook langere benen. Bovendien is het windgeruis aan boord afgenomen. De koets van de EcoSport is onverminderd beweeglijk. Het feit dat de semi-terreinwagen hoger zit dan menig alternatief, draagt alleen maar bij aan het idee dat de Ford sterk overhelt. Kun je bij de meeste concurrenten terecht voor een noodremsysteem, rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning, in het geval van de EcoSport bestaat de aanvullende veiligheidsuitrusting uit dode hoek signalering en een waarschuwing voor kruisend verkeer. Hulpsystemen die van de optielijst moeten worden bijbesteld, wat alleen mogelijk is vanaf het één-na-duurste uitrustingsniveau.

Oorspronkelijk werden de voor Europa bedoelde EcoSports in India vervaardigd. Dit herziene model komt uit de Ford-fabriek in Roemenië, waar de bedrijfswagens van het merk vandaan komen. Hoewel de fabrikant hoog opgeeft over de verbeterde bouwkwaliteit, gaven de exemplaren die tijdens de Europese persintroductie werden ingezet, nog geen reden om de loftrompet te luiden. Aan de buitenzijde noteerden we flinke pasnaden en opzichtige schroeven, terwijl we aan de binnenkant zomaar onze hand tussen de deur en de hemelbekleding konden steken.

Het van de Fiesta overgenomen dashboard, compleet met een fraai, hooggeplaatst infotainmentsysteem, maakt een hoop goed. Vooral omdat het in tegenstelling tot de binnenzijde van de deur wél met zachte kunststoffen is bekleed. De achterzijde van de voorstoelen is hol; daardoor kunnen achterin ook volwassenen hun benen kwijt. De hoofdruimte is eveneens keurig. De verstelbare rugleuning van de achterbank is bij deze opfrisbeurt helaas gesneuveld.

Het meest opmerkelijke aan de EcoSport is de achterklep, die niet naar boven maar naar opzij open gaat. Vroeger prijkte er ook nog een kolossaal reservewiel achterop, maar dat is gelukkig naar de accessoirefolder verbannen. De laadopening is fors, maar je hebt behoorlijk wat ruimte achter de auto nodig om je boodschappen in te laden. Met een omvang van minimaal 334- en maximaal 1.238 liter heeft de kofferbak een bescheiden omvang. Nieuw is een in hoogte verstelbare bagagebodem, maar die helpt niet om een vlakke laadvloer te creëeren. De vloer loopt eerder op, als een flauwe helling.

Alleen benzinemotoren

Het leveringsprogramma bestaat bij ons enkel uit benzineversies. Stuk voor stuk 1.0-liter driecilinders met een turbo, aanvankelijk alleen 125 pk sterk. Medio 2018 komt daar een variant bij, goed voor 100 pk. Voor de door ons gereden uitvoering (met automaat) geeft Ford zelf een verbruikscijfer op van 1 op 17,2. Wij kwamen in de praktijk niet verder dan 1 op 11,9, waarbij moet worden aangetekend dat we in de heuvelachtige omgeving van Lissabon onderweg waren en ondertussen ook de begeleidende video opnamen. In het dagelijks leven moet het dus (iets) zuiniger kunnen.

