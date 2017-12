Eerste rijtest Dacia Duster

Dacia's boegbeeld is stiller en luxer geworden, maar de veiligheidsuitrusting blijft beperkt

11 december 2017 ANWB Auto reed in Griekenland met de nieuwe Dacia Duster en noteerde hoofdzakelijk positieve bevindingen.

Met de Duster week Dacia in 2010 voor het eerst af van diens ‘no nonsense’-strategie. De semi-terreinwagen bood weliswaar veel voor weinig, maar de oorspronkelijke modellen van de door Renault opnieuw tot leven gewekte fabrikant waren wars van het uiterlijk vertoon dat nu eenmaal bij dit type auto hoort. De Duster dient echter als boegbeeld voor het merk. Het opvallendste verschil met zijn voorganger zijn de instaplijsten, die in het geval van de nieuwe Duster doorlopen tot aan de motorkap. Onderhuids is het model echter stevig aangepakt. Het prijsniveau bleef daarentegen gelijk; met een vanafprijs van € 19.280 is de Roemeense krachtpatser slechts € 300 duurder dan het uitgaande model. Een bedrag waarvoor je bij de concurrentie een kleine(re) crossover koopt. De Duster is bovendien leverbaar met vierwielaandrijving, wat niet van alle alternatieven kan worden gezegd.

De eerste generatie Duster smoelde goed en bood een boel binnenruimte. Daarmee heb je de belangrijkste pluspunten ook gehad: het was verder een weinig verfijnde, rumoerige auto om mee onderweg te zijn. De Dacia-ingenieurs hebben hun best gedaan om met dit nieuwe model hogere rapportcijfers te halen. Zo is de Duster dankzij extra geluidsisolatie en een dikkere voorruit een stuk stiller geworden; op de snelweg hoor je voornamelijk de rijwind. Voortaan valt het stuurwiel niet alleen in hoogte, maar ook in diepte te verstellen wat in combinatie met de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel een gunstig effect heeft op de zitpositie. Helaas luidt ons oordeel over de stoelen nog altijd negatief: ze bieden weinig zijdelingse steun, hebben korte zittingen en zijn dusdanig zacht, dat wij al vrij snel last kregen van onze rug. Ook de nieuwe stuurbekrachtiging biedt niet het gewenste effect; de Duster stuurt onveranderd licht.

4 camera's

Voor het eerst levert Dacia een aanvullende veiligheidsuitrusting. Het blijft vooralsnog bij één hulpsysteem: dode hoek signalering, dat standaard wordt meegeleverd op het hoogste uitrustingsniveau. Hoewel het glasoppervlak is geslonken, zie je nog voldoende om je heen. Alleen de voorste en de achterste raamstijl spelen het zicht rondom parten. Gelukkig voorzien de Roemenen in een (optionele) set camera’s, waarmee je niet alleen achterom maar ook vooruit en opzij kunt kijken. Handig om parkeerschades aan je velgen te voorkomen!

Dacia heeft een trouwe fanschare (4,3 miljoen fans op Facebook!) en onderhoudt nauwe contacten met diens klanten. Daaruit kwam naar voren dat die niet zozeer behoefte hebben aan andere motoren of een grotere kofferbak, maar vooral aan een meer comfort. Vandaar dat er in het interieur mooiere kunststoffen zijn gebruikt, die aangenamer aanvoelen. Daarnaast werden een aantal bedieningsknoppen handig onder het scherm van het infotainmentsysteem gegroepeerd. Het infotainmentsysteem zelf is naar een hogere plek op het dashboard verhuisd, zodat het scherm makkelijker te bedienen valt.

Nieuw opbergvak

Op de achterbank en in de kofferbak is er weinig veranderd: de genereuze binnenruimte voor passagiers en hun bagage (minimaal 478- en maximaal 1.623 liter laadcapaciteit) bleef dus bij het oude. Helaas geldt dat ook voor het ontbreken van een vlakke laadvloer en een dubbele bagagebodem. Ter compensatie beschikt de semi-terreinwagen over een nieuw opbergvak onder de passagiersstoel.

Hoewel de Duster in het buitenland ook als diesel verkrijgbaar is, komen er geen zelfontbranders deze kant op. De Nederlandse importeur voegt vanaf mei 2018 wel een 115 pk sterke LPG-versie aan het leveringsgamma toe. Vanwege de geringe schadelijke uitstoot kan Dacia die uitvoering als instapmodel gaan voeren, met een prijs die vermoedelijk nog onder de 19 mille komt te liggen.

