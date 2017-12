Dubbeltest Citroën C3 Aircross vs. Seat Arona

De Citroën oogt ruimer, maar de Seat biedt daadwerkelijk de meeste binnenruimte

20 december 2017 De Citroën C3 Aircross en Seat Arona moeten het de Renault Captur lastig gaan maken. Laten we eerst maar eens zien hoe de twee kleine crossovers zich tot elkáár verhouden.

Ruimte

De Citroën oogt groter dan de Seat, maar eenmaal aan boord merk je daar weinig van. Althans; op de achterbank. De been- en hoofdruimte valt namelijk tegen, waarbij moet worden aangetekend dat onze C3 Aircross over een optioneel panoramadak beschikt. Achterin de Seat zit je vrij met kruin en knieën. Daar kun je vanwege de forse middentunnel echter niet met drie inzittenden naast elkaar zitten; dat kan in de Citroën dan weer wél. Voorin ben je het beste af in de C3 Aircross; het interieur is daar lekker ruim. In de Arona zit je met je rechterbeen tegen de middenconsole geplakt. Ook in de kofferbak delft de Spanjaard het onderspit: die is minimaal 400 en maximaal 1.280 liter groot, terwijl je in de Citroën minimaal 410 en maximaal 1.289 liter aan spullen kwijt kunt. Toegegeven; veel scheelt dat niet. Afgezet tegen de concurrentie zijn dit zelfs hele volwassen laadruimtes!

Rijgedrag

Stap in de Seat en je voelt je meteen thuis. De Arona ademt de sfeer van de Volkswagen-groep. Hij schakelt plezierig en stuurt precies en met gevoel. Het is geen scheurneus, maar je kunt prima met het verkeer meekomen. De onderstelafstemming is stevig, zonder oncomfortabel te worden. Een heel verschil met de Ibiza waarvan de Arona is afgeleid; die is juist wat stug.

Laag in de toeren hoor je de driepitter behoorlijk brommen; ‘Het Nieuwe Rijden’ valt met de Seat dan ook niet aan te raden. De benzinemotor van de Citroën heeft ook drie cilinders, maar is een stuk soepeler: een rotonde in zijn drie is geen enkel probleem. Daar staat tegenover dat de C3 Aircross veel rumoeriger is; je hoort onderweg nadrukkelijk de wind en banden. Bovendien schakelt de Fransman stug en zijn de zittingen van de voorstoelen te kort. De besturing van de Citroën is indirect; op een rotonde blíjf je aan het stuur draaien. De onderstelafstemming is comfortabel, maar korte oneffenheden komen alsnog nadrukkelijk de cabine binnen. De Citroën is optioneel verkrijgbaar met een systeem dat gebruik maakt van het ESP om de C3 Aircross op verschillende ondergronden te kunnen laten rijden. Het is daarbij wel van belang dat de auto ook op speciale ‘mud & snow’-banden staat.

Verbruik

Citroën levert de C3 Aircross in ons land met twee benzine- en twee dieselmotoren. Het vermogen loopt uiteen van 82- tot 130 pk. Wij gingen op pad met de één-na-sterkste benzineversie, goed voor 110 pk. Op papier is die uitvoering goed voor een verbruikscijfer van 1 op 20,4, maar in de praktijk kwamen wij niet verder dan 1 op 15,3. Daarmee is de Fransman nog altijd zuiniger dan de Spanjaard; daarmee kwamen we op 1 liter benzine 13,7 kilometer ver, terwijl de Arona-brochure eveneens rept over 1 op 20,4.

De Seat is leverbaar met twee benzinemotoren; de ene is 95 pk sterk, het exemplaar uit onze testauto levert 115 pk. Hoewel de Arona is gemodelleerd naar een terreinwagen, kun je op de crossover geen vierwielaandrijving bestellen. Bij Citroën kan dat wel, hoewel we dan dus in feite te maken hebben met een uitgebreide versie van het ESP-systeem.

Gebruiksgemak

De Citroën heeft een verschuifbare rugleuning met verstelbare rugleuning. Het draagt niet bij aan extra beenruimte, maar je kunt de kofferbak tenminste flexibel indelen. Storend is wel dat er nu een ‘kier’ ontstaat tussen de neergeklapte achterbank en de rest van de bagagevloer. Daar kunnen eenvoudig spullen tussen verdwijnen! De neerklapbare passagiersstoel maakt een hoop goed. Beide testkandidaten beschikken over een dubbele bagagebodem en zijn voorzien van luxe accessoires. De mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden bijvoorbeeld, of je auto te betreden zonder de sleutel uit je zak te halen.

Jammer dat dit bij Seat alleen kan aan de bestuurderszijde; bij de C3 Aircross kan het aan allebeí de kanten. De Arona beschikt over een opbergvak onder de passagiersstoel, maar dat klinkt praktischer dan het in werkelijkheid is: de ruimte is zo klein, dat je er weinig aan hebt. Het trekgewicht van beide testkandidaten is schamel. De Seat weet raad met een aanhanger van maximaal 1.100 kilogram, de Citroën moet zich bij 840 kilogram al gewonnen geven.

Veiligheid

Beide testkandidaten beschikken standaard over een drietal rijhulpsystemen. In het geval van de Citroën gaat dat om rijstrookassistentie, verkeersbord- en vermoeidheidsherkenning. Seat levert in plaats van rijstrookassistentie een noodremsysteem met voetgangersherkenning mee. De crossovers hebben gemeen dat de rest van de aanvullende veiligheidsuitrusting van de optielijst moet komen. Bij de C3 Aircross zitten een noodremassistent en automatisch groot licht in een pakket van 650 euro, dat vanaf het tweede uitrustingsniveau kan worden bijbesteld. De Seat is optioneel met meer hulpsystemen verkrijgbaar: adaptieve cruise control bijvoorbeeld, dode hoek signalering en een waarschuwing voor kruisend verkeer. Je kunt ze al vanaf het eenvoudigste uitrustingsniveau bestellen, maar dan betaal je meer dan wanneer je voor een luxere uitvoering kiest: € 950 i.p.v. € 650.

De Citroën heeft een SOS-dienst op de Seat voor. De C3 Aircross schakelt zelf de nooddiensten in wanneer je onverhoopt betrokken raakt bij een ongeval. Maar let op, want na drie jaar loopt het abonnement af en moet je tegen betaling een verlenging afsluiten. Dat kost minimaal € 60 per jaar. Het zicht rondom is in beide auto’s goed voor elkaar: zowel de Arona als de C3 Aircross beschikken over relatief grote ramen.

Prijs

Met een vanafprijs van € 19.690 is de Citroën niet alleen voordeliger dan de Seat; het is ook een van de goedkoopste kleine crossovers op de markt. Standaard beschikt de C3 Aircross over cruise control en een drietal rijhulpsystemen. De Shine-uitvoering die wij van de importeur mee kregen, kost € 30.665 en heeft onder meer een glazen dak en vierwielaandrijving. De prijslijst van de Arona begint vanaf € 22.290. De Spanjaarden werken momenteel nog met zogenaamde ‘Launch Editions’, die vermoedelijk rijker in hun spullen zitten dan de uiteindelijke uitrustingsniveau’s. Laat je dus niet in de luren leggen door de standaard cruise control, airconditioning en verschillende rijhulpsystemen!

Op de aan ons uitgeleende Xcellence Launch Edition beschikken we onder meer over het grootst mogelijke infotainmentscherm plus een achteruitrijcamera, maar de importeur heeft ook nog stoelverwarming en een puike stereo aan de testauto toegevoegd. Daarmee komt het prijskaartje op € 29.470, waarmee de Seat fractioneel voordeliger is dan de Citroën.

Winnaar

Hoewel de Citroën de meest eigenzinnige kleine crossover is die je momenteel kunt kopen, valt de Fransman toch door de mand. De C3 Aircross is kleiner dan hij oogt, heeft een smaakgevoelig weggedrag en de praktische gebruiksmogelijkheden zijn, ondanks alle vondsten, beperkt. Bovendien kost de Citroën een lieve duit wanneer je hem aan gaat kleden. De Seat is weliswaar ook geen koopje, maar biedt een aangenaam weggedrag en een rijke veiligheidsuitrusting tegen een wat vriendelijker prijskaartje. Dat verbaast ons niets: eerder dit jaar won de Ibiza waarvan de crossover is afgeleid, al onze multitest tegen maar liefst 13 concurrenten!

