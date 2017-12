Dubbeltest Opel Astra Sports Tourer versus Peugeot 308 SW

Uitstekende verkoopkanonnen

28 december 2017 Peugeot heeft eerder dit jaar zijn 308 gefacelift en hem veel moderne, actieve veiligheidssystemen gegeven. We vergelijken hem met een ander verkoopkanon, de Opel Astra. Die stond immers al bol van de actieve veiligheid.

Type auto en prijzen

In een tijd waarin bijna alleen nog maar crossovers en compacte SUV’s worden gelanceerd zou je bijna vergeten dat er ook nog normale hatchbacks en stationwagons te koop zijn. En dat die ook gewoon ruim en praktisch zijn. Neem nou de Peugeot 308, die dit jaar is gefacelift. Die heeft nu actieve veiligheidssystemen, de mogelijkheid de functies van je telefoon te integreren en last but not least: twee nieuwe versnellingsbakken en twee nieuwe, zuinige diesels en één dito benzinemotor.

Voor ons is die facelift aanleiding om de stationwagonversie van de Peugeot 308 te vergelijken met de Opel Astra Sports Tourer, uiteraard ook een stationwagon. Beide zijn zeer populaire middenklasse auto’s. Beide zijn bovendien zo goed dat ze eerder Auto van het Jaar zijn geweest. De Opel Astra in 2016 en de Peugeot 308 in 2014. Ze hebben beide dus een reputatie op te houden als het gaat om de prijs/kwaliteitverhouding en om zaken als weggedrag, gebruiksgemak en comfort.

De testauto’s zijn een Opel Astra 1.4T Sports Tourer Innovation (150 pk) en een Peugeot 308 SW Blue Lease Premium 1.2 130 pk automaat. De Opel Astra Sports Tourer is er vanaf € 24.099 maar onze testauto is een stuk duurder. Die heeft namelijk niet de 1,0 instapmotor maar een 150 pk sterke 1.4 Turbo gekoppeld aan een zestraps automaat. Het is bovendien een rijk uitgeruste Innovation-uitvoering. En dan wordt de prijs zomaar € 34.080. De Peugeot 308 SW is er vanaf € 22.130 en is dan dus zo’n twee mille goedkoper dan de instap-Astra. Maar onze testauto is een 308 Blue Lease Premium 1.2 130 pk automaat. Dat betekent dat hij de krachtigste benzinemotor heeft die je in de 308 SW kunt krijgen en dat hij een automaat en een rijke uitrusting heeft. Onze testauto komt op € 31.950. Daarmee is hij ruim twee mille goedkoper dan de Astra.

Ruimte

Dit zijn stationwagons dus beginnen we met de ruimte. Kijken we naar de kofferbakken dan is de Peugeot 308 duidelijk de grootste: hij biedt met de achterbank op z’n plek 610 liter ruimte en met alles weggeklapt 1.660 liter. De Opel komt tot respectievelijk 540 liter en 1.630 liter. Voor de rest zijn het elkaars evenbeelden: een vlakke laadvloer, geen tildrempel en genoeg mogelijkheden om bagage vast te sjorren.

In beide auto’s zit je achterin prima als je rond de 1 meter 80 lang bent. Maar ben je langer dan 1 meter 90 (wat veel Nederlanders tegenwoordig zijn), dan zit je in de Peugeot krap en is er in de Astra juist meer dan voldoende ruimte op de achterbank voor benen en hoofd. Voorin zit je in beide auto’s prima. In de Peugeot is beperkte ruimte voor kleine spulletjes, in de Astra kun je net wat meer kwijt al houdt het ook hier niet echt over.

Rijgedrag

De Peugeot-aandrijflijn in de testauto bestaat uit een 1.2 driecilinder (130 pk) en een zestraps automaat. Een prima combinatie bij een normale, rustige rijstijl. De motor is voor gebruik in Nederland voldoende levendig. Als je echt wilt opschieten moet je de sportsand gebruiken en dan blijkt goed hoe levendig de driecilinder is. De automaat schakelt helaas niet schokvrij. Bij andere merken kun je bijvoorbeeld een automaat met dubbele koppeling krijgen en dat werkt een stuk vloeiender. Minpunt van de Peugeot: op de snelweg is dat er aardig wat band- en windgeruis hoorbaar is. Wel fijn zijn de afstemming van vering en demping. Heerlijk comfortabel en mooi in balans. Verder heeft de Peugeot 308 SW een opvallend klein stuurwiel. Volgens Peugeot heb je zo meer controle over de auto maar dat vinden we onzin. Het is niet beter of slechter, het is alleen anders. Als je er eenmaal aan gewend bent, is er prima mee te leven.

De Opel heeft een 1.4 viercilinder 150 pk met een zestraps automaat. De krachtbron is op zichzelf prima en levert voldoende trekkracht, maar de automaat gooit helaas roet in het eten. Hij reageert erg traag en maakt van de Astra een gezapige auto. Jammer, want het weg- en stuurgedrag van de Astra is dik in orde. Hij is net als de Peugeot lekker comfortabel geveerd. De Opel is op snelweg-tempo beduidend stiller dan de Peugeot. Het brandstofverbruik is bij beide auto's netjes. De Opel Astra scoorde een gemiddeld praktijkverbruik van 1 op 16,2. De Peugeot was nog iets zuiniger met een gemiddelde van 1 op 17,4.

Gebruiksgemak

De auto’s ontlopen elkaar niet veel als het gaat om gebruiksgemak. Er zijn maar kleine verschillen. Zo moet je op de Opel een achteruitrijcamera-met-scherm bestellen in een pakket. Bij de Peugeot is die camera op de testversie standaard. Bij de Opel is dan weer een voetsensor leverbaar voor openen van de achterklep en dat heeft de Peugeot weer niet.

Zit je achter het stuur dan is het in de Astra voor je neus 'drukker' dan in de Peugeot. Dat komt omdat je in de Peugeot vrijwel alles bedient via het scherm van het infotainment-systeem. Opel heeft er voor gekozen om de kachelbediening separaat in het dashboard onder te brengen. Die bedien je dus gewoon met druk- en draaiknoppen en dat is sneller en veiliger. Overigens heeft een Astra standaard nogal korte zittingen maar onze testauto is uitgerust met zogeheten comfortstoelen. Die bieden veel meer steun. Wel vervelend zijn bij deze stoelen de forse hoofdsteunen, warvan de onderkant bij langere bestuurders in de rug prikt. De stoelen van de 308 SW zitten comfortabel. Beide auto’s zijn uitgerust met Apple Car Play / Android Auto / mirror link - je kunt dus je mobiele telefoon integreren in je infotaimentsysteem. Beide hebben verder DAB+ radio.

Uniek aan elke Astra is dat er altijd een WiFi-hotspot op zit. Dat maakt immers onderdeel uit van Opel Onstar dat elke Opel heeft. Het is een butlerdienst met tevens een functie die automatisch de nooddiensten belt in geval van een ongeluk. Wat dat WiFi betreft: dat is natuurlijk prachtig maar let op, want wanneer de databundel (van maximaal 3 GB) eenmaal op is, moet je een betaald abonnement afsluiten. Peugeot heeft iets soortgelijks maar dat is niet standaard. Onze testauto heeft Peugeot Connect Services: daarbij krijg je een SOS-hulp met voertuiglocatie en je krijgt extra hulp in je navigatiesysteem. Dat is drie jaar gratis. Daarna moet je een jaarabonnement afsluiten van tussen de 60 en 90 euro per jaar.

Er is maar één opvallend verschil tussen de twee testauto’s als het om gebruiksgemak gaat: de Opel Astra mag 1.420 kg trekken, de Peugeot 308 maar 1.100 kg.

Veiligheid

De 308 was al weer een tijdje op de markt en begon op een gegeven moment achterop te raken waar het om standaard veiligheidssystemen ging. Dat is bij deze facelift rechtgezet. Elke 308 SW Blue Lease heeft nu een noodremsysteem, vermoeidheidsherkenning, verkeersbordherkenning met snelheidsbeperking, en een actieve rijstrookassistent. Zo hoort het in deze klasse. Verder zit er cruise control op maar een adaptieve cruise control is niet verkrijgbaar.

Ook de Opel Astra heeft – als je deze Innovation kiest - altijd een noodremsysteem, een actieve rijstrookassistent en verkeersbordherkenning (zonder snelheidsbeperking). Hij heeft dan ook nog eens collision warning tot 60 km/h (auto remt zelf af bij naderende botsing). Maar hij mist weer vermoeidheidsherkenning. De testauto heeft ook nog adaptieve cruise control. Uniek voor de Astra in Innovation-trim is dat hij ook nog standaard matrix LED-koplampen heeft (al ontbreekt het gek genoeg om onduidelijke reden om onze testauto). Daarmee rijd je constant met grootlicht zonder anderen te verblinden. De Peugeot heeft LED-koplampen met grootlicht-assistent.

Winnaar

Het is goed geweest dat Peugeot zijn 308 SW een update heeft gegeven waardoor hij nu qua veiligheidsuitrusting helemaal bij de tijd is. En daardoor is het nu ook verdraaid lastig om een winnaar aan te wijzen. De Astra en de 308 zijn goed in elkaar geschroefd, ze hebben een prima standaarduitrusting en een goeie standaard veiligheidsuitrusting. En er zijn zoveel mogelijkheden dat je altijd de auto zo kan samenstellen dat hij aan je wensen voldoet.

De Peugeot heeft uiteindelijk een grotere bagageruimte, hij is zuiniger en hij kost minder. Daarom geven wij de voorkeur aan de Peugeot 308 SW. Maar de Astra is wel zeer gewaagd aan de Peugeot want de verschillen zijn klein. En zit je vaak met vier volwassen (of bijvoorbeeld met twee lange pubers achterin) in de auto en hecht je veel waarde aan WiFi, dan is de Astra een heel goede keus.

